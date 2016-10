Homenaje de LU14 a quienes han hecho grande la Radio

el 13/10/2016 9:44 AM en Notas Destacadas / 1 comentario

Desde el 8 de octubre, Radio Provincia repuso en el aire tres programas de Susana Sumer. Raíces de lo nuestro, Sala de Concierto y Linyera y Polizón. La música clásica, el folclore y el tango regresan a su casa en formato original, digitalizado y con autorización de su creadora.



Seguimos poniendo en valor los medios públicos de la provincia. La Dirección Provincial de LU14 dependiente de la Subsecretaría de Información Pública, sigue recuperando el patrimonio cultural de la emisora y por ende de Santa Cruz.

La emisora cumplió el 1° de Mayo 55 años al aire. En este marco el pequeño homenaje a una gran mujer: Susana Sumer. Desde hace meses, personal de la emisora ha digitalizado, con autorización de la homenajeada, los tres programas que se mantuvieron en el aire por décadas y que conmovieron a generaciones de santacruceños.

Los horarios en los que se emiten los 3 programas que condujo Susana Sumer en Radio Provincia son

SALA DE CONCIERTO |Sábados a las 21 horas y los domingos a las 13 horas .-

RAICES DE LO NUESTRO |Sábados y domingos de 8 a 9 horas.-

LINYERA Y POLIZON |Sábados a las 22 horas y los domingos a las 14 horas .-



Entrevista a Susana Sumer | Recuperando la historia de Radio Provincia

En el marco de este merecido “pequeño homenaje” a una gran mujer como es Susana Sumer, Carlos Vargas conversó con ella sobre cómo concibió cada uno de los programas que la emisora provincial se enorgullece de reponer al aire.

En esa conversación, la histórica locutora de Radio Provincia destacó la iniciativa de recuperar lo que considera “patrimonio cultural de LU14”.

Vargas ha trabajado en la recuperación de los materiales originales de los programas de Susana Sumer, en base a una propuesta de la emisora y gracias a su dedicación se ha puesto en valor y digitalizado gran parte de la producción con la que contaba la locutora.

“No se trata de refritar, o de que nos falten contenidos” dijo el reconocido editor y productor radial. “Como hablamos con Susana, se trata de poner en valor el trabajo de investigación y producción de los tres programas que se van a poner al aire”

En esto coincidieron con Sumer sobre que “hay un gran valor en esas piezas radiales que utilizan obras originales” hablamos de “un patrimonio cultural, que es patrimonio histórico de la radio y por ende, es patrimonio de la gente”

Sumer se refirió a los tres programas y contó algunas anécdotas sobre cada uno de ellos y sobre su llegada a Santa Cruz y el ingreso a la emisora.

La llegada y el origen: Sala de concierto

Al tiempo de llegar a la provincia desde Córdoba, Sumer quiso trabajar, tomó su carnet de locutora nacional y se presentó en la Subsecretaría de información Pública.

“Recuerdo que esperé bastante tiempo sentada a que me atendieran, pero estaba dispuesta a esperar lo que fuese necesario y a que me escucharan. Pasado un tiempo salió el entonces subsecretario que era Osvaldo Lorenzo, la voz de Argentina Secreta. Yo le dije que necesitaba trabajar y él me pregunto qué sabía hacer. Le conté que era locutora nacional y le mostré el carnet y me dijo que iban a tener una locutora oficial con carnet.”

“Fue entonces que me preguntó qué quería hacer yo. Yo le respondí que quería hacer un programa de música clásica. Me pregunto si estaba en condiciones de grabar un piloto y le dije que sí. Era lunes –recuerda Susana- en la emisora me recibió el director a quien Lozano le avisó que iba a ir una señora a realizar un piloto de música clásica.”

Sumer cuenta que realizó el piloto con la Sinfonía Nº 5 de Beethoven, usé el primer movimiento que es la cortina del programa. Hice un fragmento de las 4 estaciones de Vivaldi y un fragmento del concierto para violín y orquesta de Mozart “que había sido escrito cuando el tenia 13 años”

Una vez que terminó, Sumer cuenta que le pidió al director la cinta y este originalmente se negó “era cinta abierta en esa época” recuerda. Asi que le pidió que llamara al subsecretario, ya que ella había quedado en llevarle el piloto. Finalmente “el director llamó y me llevé el piloto a la subsecretaría”

Una vez que llegué nuevamente a la subsecretaría me encontré con la secretaría que me pidió que aguardara. Acá está la grabación le dije a la secretaria y me invitó a tomar asiento porque me dijo que iban a tardar y yo me senté a esperar.”

Sumer recuerda cada detalle, “pasó una hora y veinte minutos y salió la secretaria y me dijo que pase. Recuerdo que Lozano me dijo, señora hoy es lunes, este programa sale el jueves y yo me quede sin palabras. Comencé a llorar y estaba muy emocionada. Me dijo que salía el jueves a las 22 horas. Póngase de acuerdo con el operador.”

Sumer cuenta que así arrancó el primero de los 36 años que Sala de Concierto se mantuvo al aire de Radio Provincia. “Venía de salir un tiempo en LV3 de Córdoba, en México en la cadena ZW4 “cuando mi esposo había sido becado allá para estudiar muralismo y yo fue con él” y también en Radio Nacional Buenos Aires.

“Sala de concierto se mantuvo al aire durante 36 años” contó Sumer. Es, en palabras de su creadora “un viaje imaginario por el reino de la música”. Programa multi premiado, cuenta con un Martín Fierro, con tres Negrito Manuel, un Faro de oro entre otros.

Linyera y Polizón: el tango y la identidad argentina

Sobre este programa, Susana afirma que “Buenos Aires sin el tango no sería Buenos Aires, pero tampoco lo sería el Río de la Plata e incluso la República Argentina.”

Tanto Vargas como su creadora, destacaron y pusieron el trabajo de investigación que hay detrás de Linyera y Polizón. “Tenemos grabaciones que están desde el año 1890, 1902, 1906 que son los orígenes pero esos orígenes se han mantenido hasta nuestros días” cuenta Sumer.

Linyera y Polizón cumplió 22 años al aire de Radio Provincia.

Raíces de lo nuestro: la antropología cultural en el éter

Sobre Raíces de lo nuestro Sumer expresó que se trata de “recordar y difundir las obras, los recuerdos, los testimonios más importantes de una de las más importantes obras de la antropología que es el folclore”

En este sentido agrega que “lo que tratamos de mostrar con Raíces de lo nuestro era a los intérpretes, los autores y compositores de nuestra geografía puestos en los testimonios y en las historias de cada lugar en el que se pudo. Esta el caso del pucará o el de los alimentos” recordó.

En este programa hay una etapa que se dedicó a “los intérpretes” y que está dividida en tres etapas. Una de ellas cuenta la anécdota de Ariel Ramírez y su misa criolla.

Sumer contó cómo llega Ramírez a grabar con José Carreras y a entrevistarse con Roberto Mutti en una de sus giras lo que le abre la puerta para que la Misa Criolla se haga conocida internacionalmente y se grabe con músicos argentinos y la voz de Carreras. “Son anécdotas pero no cualquier anécdotas, son anécdotas indispensables para comprendernos a nosotros mismos y a nuestra cultura”

En este sentido agregó “es necesario que la gente sepa de que estamos hablando, porque no estamos hablando simplemente de alguien que guitarrea y zapatea y nada más. Estamos hablando de la historia de nuestra cultura.

Raíces de lo nuestro se mantuvo al aire durante 26 años.