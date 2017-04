El MAEM inaugura en sus salas la muestra #ME con obra de Natalia Sequer

el 06/04/2017 10:51 AM en Espectáculos / 1 comentario

El Museo de Arte “Eduardo Minnicelli” del Consejo Provincial de Educación anunció para apertura de una nueva exposición en sus salas. Este jueves 6 de abril, a las 20:00 la artista Natalia Sequer le propone a los visitantes #ME, conformada por alrededor de 150 obras.

El Museo de Arte “Eduardo Minnicelli” (MAEM), que depende de la Dirección General de Artística del Consejo Provincial de Educación, inaugura –como cada mes- una nueva exposición destinada a que la comunidad se encuentre con la creación de los artistas y su arte.

En esta oportunidad, se podrá ver obra de Natalia Sequer quien ha elegido el nombre “#ME” para una propuesta distinta y muy cercana a la dinámica de las redes sociales.

Mañana jueves 6 de abril, a las 20:00, en la sede del MAEM se realizará la apertura de esta muestra compuesta por alrededor de 150 pinturas de pequeño formato (20 x 20 cm) y una de mayor tamaño, que la artista reúne a modo de instalación.

Se trata de la primera muestra individual que realiza, comentó Natalia, y por esto se siente “fascinada, es mucho trabajo pero también me genera mucha ilusión y muchas ganas de continuar; espero que sea el inicio de algo más grande”.

Sobre el título de la presentación expresó: “La muestra se llama ME y lleva el hashtag.

Tiene que ver con la obra en general, con las redes sociales. Me pareció lo más apropiado porque es lo que se utiliza hoy como medio de comunicación y a su vez que sea en inglés por esto mismo, tiene completa vinculación”.

Las obras estarán instaladas de una manera especial, según explicó Sequer, “algunas juegan un poco con luces de led y hay otra de mayor tamaño”. Se verá mucho colorido, “es bien pop”.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del CPE, invita a acercarse al MAEM y disfrutar de #ME, en Maipú 13, a partir de este jueves a las 20:00 y luego de martes a viernes de 8:00 a 19:00.