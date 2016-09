CFK pidió a los argentinos cambiar el enojo por organización

el 30/01/2016 10:46 AM en Política / 1 comentario

En un nuevo vídeo que circula por las redes sociales la exmandaria argentina, Cristina Fernández, consideró que en el macrismo “piensan que la política es una porquería”.

En visita informal con vecinos de El Calafate, en la región de la Patagonia, la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), pidió a sus seguidores cambiar el enojo por organización.

Molestia causada por la mala gestión del presidente Mauricio Macri.

La líder socialista sostuvo que no había que considerar como un insulto la estigmatización que el macrismo hace de los militantes, explicó que “ellos en definitiva piensan que la política es una porquería y no sirve para nada, porque no vienen de la política, vienen de las corporaciones”, aseguró.

Recordó que los partidos políticos son la base de la democracia y aseguró que en la Argentina tienen rango constitucional.

CFK aseguró que “lo importante es defender el salario, el trabajo, la ley salud mental (como solicitó una de sus interlocutoras), las universidades, los becarios, los científicos”.

Recordó que la Asignación Universal por Hijo había sido implementada en su administración por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que “son un instrumento, un bisturí: lo podés usar para operar y salvarle la vida a alguien, o lo podés usar para degollar y matar”.

La mujer que logró grabar y subir el vídeo a youtube, María Gadién, dio detalles de cómo se comporta la expresidenta de Argentina ante las personas que la esperan fuera de su casa. “Ella camina por Calafate como cualquier persona. Uno de esos días, estuvo comprando arbolitos en un vivero. Me lo perdí porque me había ido al Glaciar (Perito Moreno). Todos los días sale y atiende a la gente, se saca fotos. Lo bueno es que nadie te atropella, ni te impide el contacto. La seguridad está atenta, pero son por demás amables y respetuosos”, contó.

Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:

http://www.telesurtv.net/news/CFK-pidio-a-los-argentinos-cambiar-el-enojo-por-organizacion-20160129-0066.html