Pablo González defendió el proyecto de la carboeléctrica

el 26/02/2016 10:17 AM en Provinciales / 1 comentario

El Vicegobernador de Santa Cruz, quien visitará hoy la cuenca carbonífera; se refirió al proyecto de ley de la carboeléctrica. Dijo que Aranguren no quiere que este proyecto prospere; y marcó la defensa popular de la termoeléctrica y del yacimiento como horizonte para hacerlo posible.

Esta tarde se espera la visita del Vicegobernador (ex senador) de Santa Cruz, Dr. Pablo González, quien participará de inauguraciones y reuniones de trabajo en la localidad de 28 de Noviembre.

Ayer, en entrevista radial con Carlos Fuentes (LRF321); el vicegobernador abordó varios temas consultados sobre la actualidad política de Santa Cruz; entre ellos, sobre el proyecto de ley de la carboeléctrica y las expectativas sobre el yacimiento minero en la cuenca carbonífera.

“Hay que entender que hay que defender la usina, hay que defender la mina, yo espero que el congreso de le la media sanción a la ley; lo que no pudimos hacer en el mes de diciembre; lamentablemente no nos acompañaron los referentes de la oposición política en ese momento; y hubo tres senadores del FPV que lamentablemente no fueron, un senador de Tucumán, uno de Misiones, y una senadora de Salta, que ahora se fue del bloque”, recordó González. “No han sido solidarios con los trabajadores a pesar que el resto de los senadores en una fecha difícil”, agregó.



“Ese es el desafío ahora: Defender la cuenca carbonífera, defender esa ley, que ya tiene media sanción, no podemos permitir que se le haga ninguna modificación; yo he escuchado a legisladores de la oposición diciendo que había que modificar el proyecto; yo entiendo que no hay que modificar nada, porque si no, no va a salir”; expresó el es senador, actual vicegobernador provincial.



“Nosotros la semana que viene vamos a ir a hablar con autoridades de nuestro bloque de senadores para que los honre el compromiso que asumió el jefe de bancada el 9 de diciembre, ante mí, y ante los demás compañeros, en el sentido de que ahora se le iba a dar la media sanción que falta; y después tenemos que luchar para que Macri no la vete, porque si Macri la veta, hay que insistir con los dos tercios de ambas cámaras, cosa que es muy dificultosa; y ellos lo sabían cuando nosotros se lo dijimos en diciembre”, dijo González.

“Estos son los desafíos y las cosas por las que hay que luchar, yo conozco la cuenca carbonífera hace muchísimos años, se de la capacidad y de la fuerza que tiene la gente, y de la capacidad de lucha que tiene, y uno confía en eso, y confía en el pueblo de Santa Cruz”, dijo el vicegobernador.



Críticas a Aranguren



Mas adelante, Pablo González, lanzó críticas hacia el gobierno nacional en materia de desarrollo energético e hidrocarburífico; al señalar que “hay un Secretario de Energía de la Nación (Juan José Aranguren) que dice que no es importante el auto abastecimiento energético petrolero; que fue el CEO de la peor empresa, la más contaminante del mundo que es la Shell; el otro día sacó una licitación; una adquisición de importación de combustible que ganó Shell”, comentó el vicegobernador de Santa Cruz.



“En el horizonte, nosotros tenemos que defender la central térmica y la mina de carbón. Uno la ve difícil, en el sentido de que hay gente que no quiere que eso prospere; me estoy refiriendo concretamente al Ministro de Energía José Aranguren; que hizo un pacto espurio con el presidente d ella comisión de minería del senado en diciembre, para que nosotros no podamos sacar la ley; se hizo hasta una gacetilla de prensa oficial de Guillermo Pereyra, Secretario General de Petróleo de Neuquén, que a su vez era presidente de la comisión de energía del senado”, expresó Pablo González.



“Contra eso hay que luchar, me parece que no es imposible, esta el compromiso de nuestro bloque en senadores de darle para adelante, ahora tenemos la mayoría, quórum propio, así que es cuestión de hablar con los compañeros y darle la media sanción que falta, y después pelearla a nivel nacional; a ver si es cierto o no es cierto que el Estado nacional tiene una visión federal”, indicó González.



Por último, el vicegobernador de Santa Cruz expresó sobre el proyecto de la carboeléctrica: “Me gustaría que los legisladores de la oposición, de Cambiemos, o como se llame, de la Unión Cívica Radical; nos acompañen en esto, porque para ir a sacarse fotos con los mineros son buenos; pero cuando hay que poner lo que hay que poner para defender las leyes que favorecen la explotación carbonífera en la cuenca, yo no los he visto nunca”.

(Fuente: Delacuenca.com)